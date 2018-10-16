Şırnak’ta 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılığın önlenmesi ve suç işleyenlerin tespiti amacıyla Cizre ve Uludere ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 farklı araçta yapılan aramada, 27 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Aramada, 5 adet cep telefonu da ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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