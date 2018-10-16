Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak’ta 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılığın önlenmesi ve suç işleyenlerin tespiti amacıyla Cizre ve Uludere ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 farklı araçta yapılan aramada, 27 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Aramada, 5 adet cep telefonu da ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde

WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Dağlık alanda inanılmaz keşif

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA