Şırnak’ta 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılığın önlenmesi ve suç işleyenlerin tespiti amacıyla Cizre ve Uludere ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 farklı araçta yapılan aramada, 27 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Aramada, 5 adet cep telefonu da ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.