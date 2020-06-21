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Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Silopi İlçesi Cudi Dağında Kurtik Tepe mevkiinde PKK'lı teröristler tarafından yola yerleştirilmiş EYP patlaması sonucu şehit olan 4 işçinin ardından başlatılan soruşturmada, 2 kişi tutuklandı.

IHA21 Haziran 2020 Pazar 18:39 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 18:45
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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İlimiz Silopi İlçesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkiinde, devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, 17 Haziran 2020 tarihi saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmanın iş makinalarına yakıt ve malzeme götüren sivil pikap tipi aracın geçişi esnasında, Bölücü Terör Örgütü tarafından yola yerleştirilmiş olan El Yapımı Patlayıcının(EYP) patlaması sonucu infilak eden araç içinde bulunan (4) sivil işçi vatandaşımızın Şehit olduğu olay ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.Ö. ve S.Ö. isimli (2) şüpheli, 21 Haziran 2020 tarihinde Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildiği Silopi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam etmektedir” denildi.

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