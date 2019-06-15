4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu´nda görevli olan Uzman Çavuş Ferdi Polat 12 Aralık 2015´te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti ve birliğine geri dönmedi. PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Polat´tın cansız bedeni 4 yıl sonra dağlık alanda bulundu. Baba Rıtvan Polat´tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla bulunan cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat´a ait olduğu kesinleşti. Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat´ın şehadet haberi, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Vahit Sağdıç ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan tarafından ilçeye bağlı Gökçedere Mahallesi´nde oturan anne Fatma ile baba Rıtvan Polat´a verildi. Oğullarının bulunması umuduyla bekleyen aile acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Polat ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın bugün düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.