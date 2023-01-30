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Şırnak'ta 49 kişi hakkında işlem başlatıldı

Şırnak'ın 6 ilçesinde kaçakçılık, asayiş ve terör şüphelisi nedeniyle 49 kişi gözaltına alındı. Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

IHA30 Ocak 2023 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Şırnak'ta 49 kişi hakkında işlem başlatıldı
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Alınan bilgilere göre, şehir merkezi ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 330,6 gram metamfetamin, 2,68 gram eroin, 9,1 gram toz esrar, 1 adet sentetik ecza, 2 bin 850 paket sigara, 39 adet emtia (elektronik sigara), 15 adet cep telefonu, 400 gram çay, 5 kilogram nargile tütünü, 7 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonlarda, 36'sı kaçakçılık, 12'si asayiş ve 1 şüpheli terör suçu olmak üzere toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.

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