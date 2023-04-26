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Şırnak'ta akaryakıt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü

Şırnak'ın İdil ilçesinde akaryakıt yüklü tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Şırnak'ta akaryakıt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü
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Rıdvan Ege yönetimindeki 72 AJ 265 plakalı ham petrol yüklü tanker, İdil Midyat kara yolunun 8. kilometresi Sare köyü mevkisinde Ahmet Bozkurt'un kullandığı 06 CUT 471 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan Abdurrahman Laçın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile Lokman Baksan, İnan Doğan ve Ramazan Adıbelli 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tanker sürücüsü Ege, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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