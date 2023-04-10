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Şırnak'ta aynı aşiretten 4 isim farklı partilerden birinci sıra adayı oldu

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna teslim ederken, Şırnak'ta listelerde yer alan bazı isimler gündem oldu. Şırnaklı Tatar aşiretinin dört üyesi, 4 farklı partiden birinci sıra adayı oldu.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 15:12 - Güncelleme:
Şırnak'ta aynı aşiretten 4 isim farklı partilerden birinci sıra adayı oldu
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Şırnak'taki milletvekili aday listesinde 4 farklı partiden Tatar soy ismi taşıyan 4 farklı kişi, birinci sıra adayı olarak açıklanınca sosyal medyada gündem oldu.

Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi'nden, Arslan Tatar AK Parti'den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP'den ve Mahmut Tatar ise Zafer Partisi'nden Şırnak 1. sıra milletvekili adayı oldu.

AK Parti ve MHP Şırnak 1. sıra milletvekili adayları Aslan Tatar ve MHP İl Başkanı Halil Tatar amca çocukları olurken, Yeniden Refah Partisi'nden Sabri Tatar ile Zafer Partisi'nden Mahmut Tatar'ın ise sadece Tatar aşiretine mensup oldukları öğrenildi.

Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, 25 ve 26. Dönem Şırnak AK Parti 1. sıra milletvekili adayı oldu, ancak seçilmedi. Aynı zamanda iş adamı olarak bilinen Aslan Tatar, 14 Mayıs 2023 seçimleri için AK Parti Şırnak 1. sıra milletvekili adayı olarak tekrardan seçildi.

Yeniden Refah Partisi'nden Sabri Tatar, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ve Zafer Partisi'nden Mahmut Tatar ilk defa milletvekili adayı oldu.

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