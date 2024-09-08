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Şırnak'ta Belçikalı kadın, Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belçikalı Patricia Katalin Bergman, İslamiyet'i seçti.

AA8 Eylül 2024 Pazar 14:07 - Güncelleme:
Şırnak'ta Belçikalı kadın, Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu
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İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bergman, internetten İslam dinini araştırırken Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Misafir olarak geldiği Silopi ilçesinde Müftülüğe müracaat etmesinin ardından Bergman için ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an tilavetiyle başlayan merasimde, İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, Belçikalı kadına, İslam dini hakkında bilgi verdi.

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan kadın, "Fadile" ismini aldı.

Bilgin, tebrik ettiği kadına, "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

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