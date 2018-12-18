Şırnak'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerinde arama da yapılan 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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