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Şırnak'ta gümrük muhafaza memurlarını darbeden 5 kişi gözaltına alındı

Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarını darbeden 5 kişi gözaltına alındı.

DHA31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Şırnak'ta gümrük muhafaza memurlarını darbeden 5 kişi gözaltına alındı
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Olay, 04.00 sıralarında Silopi ilçesinde Habur Gümrük Kapısı'ndaki yolcu bagaj bölümünde meydana geldi. İddiaya göre; bagajların x-Ray cihazı ile kontrol edildiği bölüme gelen bir grup, görevli memurlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile grup, görevli memurlara saldırdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

E.B., B.B. ve M.S. isimli memurlar, yüz, boyun ve enselerinden aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B., K.O., M.B., Y.B. ve S.B. isimli şüpheliler de Habur Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak polise teslim edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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