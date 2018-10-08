Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak'ta hırsızlık yapan 4 kişi, Mardin otogarında aralarında kavga çıkınca yakalandı

Alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bir inşattan asansörlere ait elektronik parça çaldıkları ileri sürülen 4 kişi, Nusaybin'e geldi. İlçe otogarında 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerini gören zanlılar, çaldıkları malzemeleri atarak kaçmaya çalıştı. Polis, 4 kişiyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Zanlılar Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çalınan malzemeler ise Şırnak'taki sahibine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Potsdam Konferansı - Tarihte bugün 17 Temmuz 1945

Potsdam Konferansı - Tarihte bugün 17 Temmuz 1945

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA