Şırnak'ta hırsızlık yapan 4 kişi, Mardin otogarında aralarında kavga çıkınca yakalandı
Alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bir inşattan asansörlere ait elektronik parça çaldıkları ileri sürülen 4 kişi, Nusaybin'e geldi. İlçe otogarında 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.
- AA
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerini gören zanlılar, çaldıkları malzemeleri atarak kaçmaya çalıştı. Polis, 4 kişiyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.
Zanlılar Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çalınan malzemeler ise Şırnak'taki sahibine teslim edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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