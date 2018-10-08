Şırnak'ta hırsızlık yapan 4 kişi, Mardin otogarında aralarında kavga çıkınca yakalandı Alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bir inşattan asansörlere ait elektronik parça çaldıkları ileri sürülen 4 kişi, Nusaybin'e geldi. İlçe otogarında 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.