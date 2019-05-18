21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak'ta iki PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak Silopi'de biri kadın 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'na geldi.

Güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından gözaltına alınan teröristlerin işlemleri sürüyor.

Mart ayından bu yana 21'i kadın 52 teröristin Habur Sınır Kapısı'ndaki güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Yunan hücumbotu böyle taciz etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

YPG/PKK'lılar sivillerin tarım arazilerini yaktı

YPG/PKK'lılar sivillerin tarım arazilerini yaktı

İBB'den ramazana özel site

İBB'den ramazana özel site

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Terör örgütü YPG/PKK savaştırmaya ikna edemeyince kovdu

Terör örgütü YPG/PKK savaştırmaya ikna edemeyince kovdu

Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: O iki ülkeyi terk edin

Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: O iki ülkeyi terk edin

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Can çekişirken bulundular

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Can çekişirken bulundular

Karadeniz'de PKK'lı 'Kawa' yakalandı, JÖH'ler 'Aras'ın peşinde

Karadeniz'de PKK'lı 'Kawa' yakalandı, JÖH'ler 'Aras'ın peşinde
 

POPÜLER HABERLER

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

Genelkurmay arşivlerinden çok özel fotoğraflar

Genelkurmay arşivlerinden çok özel fotoğraflar

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA