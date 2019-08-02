31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6071
  • 6,2124
  • 252.749
  • 101900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Uludere kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği ifade edildi.

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

Binali Yıldırım, gençlerle buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle buluştu

Facebook, Suudilere çalışan grubun faaliyetlerine son verdi

Facebook, Suudilere çalışan grubun faaliyetlerine son verdi

Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

'Türkiye, Kıbrıs adasında garantördür'

'Türkiye, Kıbrıs adasında garantördür'

ABD, DEAŞ bahanesiyle yine terör örgütüne sahip çıktı

ABD, DEAŞ bahanesiyle yine terör örgütüne sahip çıktı

Esed rejimi İdlib’de ateşkes yapmayı kabul etti

Esed rejimi İdlib’de ateşkes yapmayı kabul etti

İran'a tanker yanıtı: Yasa dışı alıkonulan bir gemiyle takas etmeyeceğiz

İran'a tanker yanıtı: Yasa dışı alıkonulan bir gemiyle takas etmeyeceğiz
 

POPÜLER HABERLER

AVM´de minik bebeğe acımasızca tekme attı! O anlar kamerada

AVM´de minik bebeğe acımasızca tekme attı! O anlar kamerada

İşte dünyanın en pahalı alan adları

İşte dünyanın en pahalı alan adları

Sosyal medyayı ikiye bölen matematik sorusu!

Sosyal medyayı ikiye bölen matematik sorusu!

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA