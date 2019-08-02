Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Uludere kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, iki teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği ifade edildi.
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