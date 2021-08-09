İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2021 Pazartesi / 1 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6646
  • EURO
    10,1835
  • ALTIN
    481.523
  • BIST100
    1432.61
Güncel

Şırnak'ta kaçakçılara göz açtırılmıyor

Şırnak'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 66 kişi gözaltına alındı.

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:30
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2- 8 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 kilo 35 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 20 sentetik ecza maddesi, 9 bin 472 paket kaçak sigara, 10 kilo kaçak tütün, 19 kaçak cep telefonun ele geçirildi. 56'sı kaçakçılık, 8'i de asayiş suçundan olmak üzere 66 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.