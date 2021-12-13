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Şırnak'ta kan donduran olay: Eski eşi tarafından öldürüldü

Şırnak'ta eski eşi M.B.'nin (35) bıçaklı saldırısına uğrayan Özlem Çopur (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA13 Aralık 2021 Pazartesi 10:37 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:37
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Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Nujin Caddesi'nde meydana geldi. M.B., 6 ay önce boşandığı Özlem Çopur'un bulunduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B. üzerinde taşıdığı bıçakla eski eşi Özlem Çopur'a saldırarak, yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çopur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.B., yakalanıp, gözaltına alındı.

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