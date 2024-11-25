Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç aranıyor

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'in en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine, 20 Kasım'da ekiplerce nehirde ve çevresinde başlatılan arama çalışmaları soğuk ve yağışlı havaya rağmen devam ediyor.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi de katılıyor.

Yalgettekin'in ailesi, Dicle Nehri kenarında arama çalışmalarını takip ediyor.

