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Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları 8'inci günde

İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan annesi Hürmüz Diril (65) ile babası Şimoni Diril'i (71), arama çalışmaları 8'inci günde de sürüyor.

DHA18.01.2020  14:08 - Güncelleme: 18.01.2020  14:08

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in anne- babası Süryani Hürmüz- Şimoni Diril çiftinden, 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının ihbarı üzerine çiftin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat (JAK) timleri, olay yeri inceleme ekipleri ve AFAD, iz takip köpekleriyle karadan, İnsansız Hava Araçları (İHA) da havadan arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dün geceden bu yana etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülürken, bölgeye ulaşım sağlanması için Şırnak İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de yol açma çalışması yapıyor. Ancak çalışmalar, çığ tehlikesinden dolayı güçlükle ilerliyor.

6'sı kız, 5'i erkek 11 çocuğu olan Hürmüz-Şimoni Diril çiftinin yaşadığı Kovankaya köyü, 1989’da güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Köye 1992 yılında 4 aile yerleşti. 1994’te tekrar boşaltılan köye, 2010 yılında ise biri Diril ailesi olan 2 aile yerleşti. Son 5 yıldır 2 ailenin yaşadığı köyde, yaz aylarında nüfus artıyor.

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