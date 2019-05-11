Şırnak'ta kömür ocağında göçük
Şırnak'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.
- AA
Şırnak Cizre kara yolu 15 kilometresindeki Maden Konutları mevkisinde kömür ocağında göçük meydana geldi.
Göçükte, 2 işçi toprak altında kaldı.
AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.
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