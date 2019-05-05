Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Servet Bilen'in (28) kullandığı 73 D 2001 plakalı minibüs, bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra Silopi'ye dönmek üzere yola çıktı. Dönüşte minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcı infilak etti.

Olayda sürücü Bilen ile 13 yaşındaki kardeşi Diyar Bilen yaşamını yitirdi.