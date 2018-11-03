Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

PKK'nın sözde Cudi cephe sorumlusu öldürüldü

Şırnak'ta öldürülen 8 teröristten 1'inin, PKK'nın sözde Cudi sorumlusu Selim Demiroğlu olduğu ortaya çıktı

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şırnak'ta bir mağarada etkisiz hale getirilen 8 terörist, terör örgütünde paniğe neden oldu. Örgütteki panik telsiz görüşmelerine yansıdı.

Şırnak Cudi Dağında mağarada etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin 1973 Hakkari Çukurca doğumlu, 1997 katılımlı, terörden arananlar listesinde 600 bin TL ödülle "Turuncu Kategori"de yer alan sözde Cudi cephe sorumlusu Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirlendi. Örgüt üyeleri sözde Cudi cephe sorumlusu Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu'na ait telsiz kodlarını panikle iptal edilmesini istedi.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Taksiciler engelli vatandaşı almadı iddiası

Taksiciler engelli vatandaşı almadı iddiası

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA