Şırnak'ta PKK'lı kadın terörist teslim oldu
- AA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı kadın terörist teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Habur Sınır Kapısı'na gelen kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
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