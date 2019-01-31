Şırnak'ta PKK'lı terörist teslim oldu
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gabar Dağı mevkisindeki üs bölgesine gelen PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
- AA
"Garzan" kod adlı terörist M.D'nin (21) 2015 yılında Bitlis'ten terör örgütüne katıldığı öğrenildi. Teröristin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.
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