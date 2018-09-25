Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil ilçesi Çukurlu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda RPG-11 roketatar, 120 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 pil bloku ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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