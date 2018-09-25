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Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil ilçesi Çukurlu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda RPG-11 roketatar, 120 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 pil bloku ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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