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  • Şırnak'ta seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olan 45 kişi gözaltına alındı
Güncel

Şırnak'ta seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olan 45 kişi gözaltına alındı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olan 45 kişi gözaltına alındı.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
Şırnak'ta seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olan 45 kişi gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunarak, seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, Nevruz etkinlikleri ve seçim mitingleri sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine slogan attıkları, güvenlik güçlerine ve araçlarına taşlı saldırıda bulundukları tespit edilen 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, bölücü terör örgütü posterleri, toplatma kararı bulunan yayınlar, havai fişek, örgütü simgeleyen bez parçaları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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