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Şırnak'ta yürütülen terör operasyonunda 23 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 28 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Kararın ardından Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında, örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

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