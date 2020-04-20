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Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 4 kişi gözaltına alındı.

IHA20 Nisan 2020 Pazartesi 12:12 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:15
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 13-19 Nisan 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 4 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüphelinin karantina işlemleri devam etmekte, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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