Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ortaya çıkarılan terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Faraşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu-12" kapsamında, sığınak bulundu.
 
Sığınakta yapılan aramada, güneş paneli, 2 telsiz, 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 27 roket başlığı ve sevk fişeği, fırınlı ocak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
 
Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA