Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Faraşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu-12" kapsamında, sığınak bulundu.

Sığınakta yapılan aramada, güneş paneli, 2 telsiz, 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 27 roket başlığı ve sevk fişeği, fırınlı ocak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi