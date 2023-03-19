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Şırnak'ta terör örgütüne ait mühimmat bulundu

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 'Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA19 Mart 2023 Pazar 14:48 - Güncelleme:
Şırnak'ta terör örgütüne ait mühimmat bulundu
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 17-18 Mart'ta Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi/Taht Tepe bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde, ana silah deposu olarak kullanılan 3 mağara bulundu.

Bu mağaralarda PKK/KCK terör örgütüne ait 7 RPG-7 roketatar, 3 bixi makineli tüfek, 19 bin 600 fişek, 305 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 antitank mayını, 2 savunma tipi el bombası, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 tüp, ocak, halat, dürbün ve 20 kilogram yaşam malzemesi bulundu.

Malzemeler imha edilerek mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

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