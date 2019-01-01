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Şırnak'ta terör örgütünün maket uçakla saldırı girişimi engellendi

Terör örgütü PKK'lı teröristlerin Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerindeki bazı askeri noktalara saldırı amacıyla patlayıcı tuzaklayıp havalandırdığı 3 maket uçak güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası hava sahasında 2, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında ise 1 maket uçak güvenlik güçlerince tespit edildi.

Güvenlik güçleri maket uçakları imha etti.

Yapılan incelemede uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı tuzaklandığı tespit edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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