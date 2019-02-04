Şırnak'ta teröristlerin kırsalda gizledikleri malzemeler jandarma operasyonu ile ele geçirildi Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uludere ilçesi Akduman köyü kırsalında düzenlenen 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy Operasyonu' kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin gizledikleri malzemeler ele geçirildi.