Şırnak'ta zırhlı araç devrildi: 12 askerimiz yaralandı
Şırnak'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 askerimiz yaralandı.
- AA
Şırnak'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 askerimiz yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına ait 'Kobra' tipi zırhlı araç, Kumçatı beldesi çıkışında asker intikali sırasında devrildi.
Kazada yaralanan 12 asker olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.