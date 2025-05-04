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İlk tören AKM'de düzenleniyor! Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni başladı.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 11:44 - Güncelleme:
İlk tören AKM'de düzenleniyor! Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Önder'in tabutu AKM'deki sahneye alkışlarla getirildi.

Türk bayrağına sarılı tabutun önüne Önder'in fotoğrafı ve çiçekler yerleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu cenaze töreni saygı duruşuyla başladı.

Kapasite nedeniyle salona alınamayan bazı katılımcıların AKM çevresinde beklediği törende, Önder'in konuşmalarının yer aldığı video gösterildi.

ÖNDER'İN CENAZESİNE YOĞUN KATILIM

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir başta olmak üzere bazı katılımcıların konuşmalarıyla devam ediyor.

Törende konuşan Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasına yazdığı mektubu okudu:

"Baba, hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi, ürkütücü. Kendimi bildim dileli seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilirdi derdim.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Kendinle ilgilenmeyişine kızamıyorum. Doğduğundan beri yoksunluk geçen ömründe öfkeni nereye sakladın ben hiç görmedim, herhalde kalbine. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kazağı almadan. Borçsuz ve harçsız onurunla gidiyorsun baba. Seninle gurur duyuyorum."

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