TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği rahatsızlığın ardında ameliyat oldu.

Önder, yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.