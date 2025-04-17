Sırrı Süreyya Önder'in sağlık duruma ilişkin hastaneden açıklama

Sırrı Süreya Önder'in sağlık duruma ilişkin hastaneden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in genel olarak tedaviye iyi yanıt verdiği belirtilerek;

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzellyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz." denildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: BUGÜN DAHA OLUMLU BAZI HABERLER ALIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneyi ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Bugün daha olumlu bazı haberler alıyoruz.