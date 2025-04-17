İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1507
  • EURO
    43,7762
  • ALTIN
    4072.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sırrı Süreyya Önder'in sağlık duruma ilişkin hastaneden açıklama
Güncel

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık duruma ilişkin hastaneden açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama geldi: Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Sırrı Süreya Önder'in sağlık duruma ilişkin hastaneden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in genel olarak tedaviye iyi yanıt verdiği belirtilerek;

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzellyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz." denildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: BUGÜN DAHA OLUMLU BAZI HABERLER ALIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneyi ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Bugün daha olumlu bazı haberler alıyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.