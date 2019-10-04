Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verildi
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi.
- AA
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi.
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