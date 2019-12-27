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Sisi ve Selman YPG’yi masaya oturtacak

Mısır ve Suudi Arabistan’ın terör örgütü YPG/PKK’ya dair kirli planı ifşa oldu.

27.12.2019  04:02 - Güncelleme: 27.12.2019  04:02

ABD işbrilikçisi iki ülkenin Kahire’de yapılacak 3’üncü Suriye Muhalefeti toplantısına YPG/PKK’nın sözde siyasi kolu Suriye Demokratik Meclisi’ni (SDM) de davet ettiği ortaya çıktı. Rudaw’a konuşan SDM Eş başkanı Emine Omer, “Üçüncü Kahire toplantısında YPG/PKK esas rollerden birini üstlenecek. Mısır ve Suudi Arabistan da SDM’nin bu toplantıya başlıca taraflardan biri olarak hazır bulunmasını destekliyor. Biz de toplantıda daha güçlü yer almak, hazırlık komitesine katılmak istiyoruz” dedi. Haberde Suudi Prens Bin Selman ve Mısır’ın darbeci lideri Sisi’nin, YPG’yi de Suriye muhalefetine katarak Türkiye’yi zayıflatmayı amaçladığı kaydedildi.

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