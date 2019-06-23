Şişli 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Şişli oy dağılımı nedir?
Şişli 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Şişli İstanbul seçim sonuçları ne durumda vatandaşlar araştırmaya başladı. Oy kullanan milyonlarca vatandaş, ‘23 Haziran Şişli seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Şişli’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy aldı? Şişli’de Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına arama motorlarında cevap arıyor. Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte İstanbul’un Şişli sonuçları belli olmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. YSK tarafından yayın yasağı kalktığı anda rakamları sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Şişli İstanbul İBB seçimlerinde Şişli’de Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Şişli’de kim birinci oldu? İşte Şişli’de 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
Şişli 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! İstanbul seçmeni tarafından Şişli’de 23 Haziran İstanbul seçimleri araştırılmaya başlandı. İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK’nın seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlamasının ardından Şişli seçim sonuçları belli olmaya başladı. Seçmenler, ‘‘Şişli seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Şişli’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Şişli Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Şişli ilçesinde oy oranları belli olmaya başladı. 31 Mart seçimlerinde Şişli’de CHP’li Muammer Keskin yüzde 48,49’luk oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Peki, 23 Haziran Şişli Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu? Resmi olan ilk verilere göre, Şişli seçim sonuçları ve oy oranlarını haberimizin ayrıntılarında sizinle paylaştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Yayın yasağı kalktığı anda rakamları sizinle paylaşacağız. 23 Haziran Şişli İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Şişli’de kim birinci oldu? İşte Şile’de 23 Haziran Şişli seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
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