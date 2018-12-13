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Şişli Belediyesi Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi

Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Binanın camlarına kurşun isabet ederken polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

  • DHA
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Feriköy Mahallesi Çobanoğlu Sokak'ta bulunan Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi ve Nikah Dairesi'ne saat 03:30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Güvenlik görevlisinin bina içerisinde bulunduğu sırada gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik görevlisinin polisi aramasının üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgede arama yaptı. Polis ekiplerinin olay yerinin yakınında bulunan bir bahçede yaptığı aramada turuncu renkli bir yelek bulundu. Yelek incelenmek üzere emniyete götürüldü.
 
Olay yerinde ilk yapılan incelemede, kültür merkezi binasının otopark girişinde 3, ana giriş kapısında ise 6 olmak üzere toplam 9 mermi izi bulundu. Polis olay yerinde bulunan boş mermi kovanlarını da incelenmek üzere emniyete götürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, bölgede bulunan güvenlik kameraları tespit edildi. Polis, olay yerini gören kameralara ait görüntülere el koyarak, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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