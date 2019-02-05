Şişli Teşvikiye'de peşlerindeki polisi fark eden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı
Şişli Teşvikiye'de peşlerindeki polisi fark eden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor.
- DHA
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