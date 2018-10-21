Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şişli'de apartmanın 6. katından düşen kadın hayatını kaybetti

ŞİŞLİ Feriköy Mahallesi Bayır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmandan düşen kadın hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fas asıllı 20 yaşındaki Oumaima Waguaf henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan düştü. Saat 13.00 sıralarında gerçekleşen olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Waguaf'ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Waguaf'ın intihar etme olasılığı üzerinde de duruyor. Waguaf'ın cenazesi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Waguaf'ın olayı duyan iki arkadaşı olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Polisin soruşturması devam ediyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA