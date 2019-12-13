Şişli'de binanın çatısında çökme meydana geldi
Şişli'de bir binanın çatısında meydana gelen çökme nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı.
- AA
Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye gönderildi.
Çökme nedeniyle sokağa molozlar dökülürken, park halindeki 3 araç hasar gördü.
Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
TEDAŞ ekipleri, önlem amaçlı sokaktaki elektriği kesti.
Ekiplerin çalışmasının sürdüğü olayla ilgili bina çatısındaki çökmenin nedeni araştırılıyor.
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