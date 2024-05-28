İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1882
  • EURO
    35,0421
  • ALTIN
    2426.85
  • BIST100
    10616.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şişli'de feci kaza: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Güncel

Şişli'de feci kaza: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki kadın, beton mikserinin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

DHA28 Mayıs 2024 Salı 13:18 - Güncelleme:
Şişli'de feci kaza: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
ABONE OL

Kaza, Darülaceze Caddesi üzerinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fizik tedavi sonrası hastaneden dönen 72 yaşındaki Gülten Demir, otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. O sırada kadını fark edemeyen beton mikseri şoförü, Demir'e çarptı. Gülten Demir'in beton mikserinin altında kaldığını görenler şoförü ikaz ederek aracı durdurdu. Feci şekilde yaralanan kadın çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Demir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza yapan şoför ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına polis ekipleri yardımcı olarak yolun karşısına geçirdi.

"BİR ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"

Görgü tanığı Yakup Yazıcı "Kadın yolun karşısına geçerken herhalde şoför onu görmedi. Bir anda arabanın altına aldı. Kadın sol taraftan darbeyi aldı. Sol ayak koptu. Ambulans geldi aldı götürdü. Karşı taraftan yolun karşısına geçiyordu. Bu yol üzerinde 50 metre ileride yine kaza olmuştu. Karı-koca onlar da yine hafriyat kamyonunun altında kalmıştı. Burada kamyonlar devamlı giriş çıkış yapıyor. Bunlara bir önlem alınması gerekiyor." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.