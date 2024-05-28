Şişli'de feci kaza: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kaza, Darülaceze Caddesi üzerinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fizik tedavi sonrası hastaneden dönen 72 yaşındaki Gülten Demir, otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. O sırada kadını fark edemeyen beton mikseri şoförü, Demir'e çarptı. Gülten Demir'in beton mikserinin altında kaldığını görenler şoförü ikaz ederek aracı durdurdu. Feci şekilde yaralanan kadın çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Demir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza yapan şoför ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına polis ekipleri yardımcı olarak yolun karşısına geçirdi.

"BİR ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"

Görgü tanığı Yakup Yazıcı "Kadın yolun karşısına geçerken herhalde şoför onu görmedi. Bir anda arabanın altına aldı. Kadın sol taraftan darbeyi aldı. Sol ayak koptu. Ambulans geldi aldı götürdü. Karşı taraftan yolun karşısına geçiyordu. Bu yol üzerinde 50 metre ileride yine kaza olmuştu. Karı-koca onlar da yine hafriyat kamyonunun altında kalmıştı. Burada kamyonlar devamlı giriş çıkış yapıyor. Bunlara bir önlem alınması gerekiyor." dedi.