Şişli’de genç kıza çarparak dehşeti yaşatan sürücü tutuklandı

Şişli’de Cuma günü arkadaşlarıyla yolun karşısına geçen genç kıza sert bir şekilde çarpan ardından da kendisini durduran polis memurunun üzerine aracını sürerek kaçan sürücü, sivil trafik polisi tarafından kısa sürede yakalanmıştı.

Aracına el konulan idari para cezası kesilen sürücü S.H. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.H. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kazada ağır şekilde yaralanan genç kızın ise tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ederken feci kaza ve sürücünün aracını polisin üzerine sürme anları kameralara yansımıştı.

Feci kaza anı ve sürücünün kaçması kameralara yansımıştı

Kameralara yansıyan görüntülerde, genç kız arkadaşlarıyla yolun karşısına geçerken cipin çarptığı görülüyordu. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan genç kız yere düşerek ağır şekilde yaralanırken sürücü ise ilk etapta durarak beklemişti. Görüntüde genç kız ambulansa taşınırken, cipine binen sürücü aracını kendisini durdurmak isteyen polisin üzerine sürerek kaçtığı görülüyordu.