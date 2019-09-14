Şişli'de çatı yangını
Şişli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- AA
Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Caddesi'ndeki 9 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Dumandan dolayı binada mahsur kalanlar, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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