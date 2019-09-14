Şişli'de çatı yangını

Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Caddesi'ndeki 9 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Dumandan dolayı binada mahsur kalanlar, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.