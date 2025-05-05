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  • Şişli'de kan donduran olay! Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında katletti
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Şişli'de kan donduran olay! Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında katletti

Şişli'de bir kadın, eski kocası ve beraberindeki 2 kişi tarafından otomobili bindirilerek kaçırılmak istendi. Yardım isteyerek çığlık atan kadın, kaçmaya çalıştığı sırada vurularak öldürüldü. 3 saldırganın yakalandığı öğrenildi.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 12:41 - Güncelleme:
Şişli'de kan donduran olay! Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında katletti
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Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi ve beraberindeki 2 kişi tarafından kaçırılmak istendi.

KAÇIRMAK İSTEDİĞİ ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istedi. Direnen genç kadın, silahla vurularak öldürüldü. Aksu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 3 saldırganın yakalandığı öğrenildi.

"ART ARDA ATEŞ ETTİLER"

Dehşet anları anlatan bir kadın, "Biz çığlığa sese çıktık. Feryat ediyordu. Direndi kurtardı kendini arabadan ama kaldırıma döndüğü sırada ateş ettiler. Yere kapaklandı. Art arda ateş etti. Maalesef bizde seyirci kaldık. Anlık oldu. Burası sakindir. Gürültü patırtı olmaz. Evden gördük" dedi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bahar Aksu'nun cenazesi Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

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