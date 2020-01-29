İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9579
  • EURO
    6,5548
  • ALTIN
    300.554
  • BIST100
    120118
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mucize kurtuluş! Küçük çocuk 4'üncü kattan düştü yaralı kurtuldu
Güncel

Mucize kurtuluş! Küçük çocuk 4'üncü kattan düştü yaralı kurtuldu

Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde evde yalnız bırakıldığı iddia edilen bir çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü. İtfaiye merdiveniyle balkondan alınan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA29.01.2020  13:42 - Güncelleme: 29.01.2020  13:54

Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde evde yalnız bırakıldığı iddia edilen bir çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü. İtfaiye merdiveniyle balkondan alınan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da tezek yığını altında uyuşturucu hap ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Beni niye kovdun Başkan
Beni niye kovdun Başkan

Beni niye kovdun Başkan

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Test uçuşunu başarıyla tamamladı
Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Test uçuşunu başarıyla tamamladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.