Mucize kurtuluş! Küçük çocuk 4'üncü kattan düştü yaralı kurtuldu
Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde evde yalnız bırakıldığı iddia edilen bir çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü. İtfaiye merdiveniyle balkondan alınan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde evde yalnız bırakıldığı iddia edilen bir çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü. İtfaiye merdiveniyle balkondan alınan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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