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Şişli'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Şişli'de, iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin motosikletle kaçan iki şüpheliden biri gözaltına alındı.

AA8 Ekim 2021 Cuma 10:29 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:29
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Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy alt geçidine plakasız motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin silahla ateş ederek iki kişiyi yaraladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından motosikletle kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, motosikleti kullanan A.G'yi gözaltına altı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli S.G'nin ise yakalanması için çalışma sürüyor.

Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, iki zanlının motosikletle alt geçidin girişine gelmesi, birinin kaskıyla merdivenlerden inerek bir süre yürümesi ve tabancayla iki kişiye ateş etmesi yer alıyor.

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