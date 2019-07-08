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Şişli'de şoke eden olay! Trafikte maganda dehşeti

Okmeydanı’nda kimliği belirsiz iki şahıs, trafikte tartıştıkları sürücüye tekme ve tokatlarla saldırdı. Saldırganlar çevredekilerin sakinleştirmesi sonucu araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

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İstanbul Şişli Okmeydanı’nda akşam saatlerinde seyir halindeki  34 NV 0729 plakalı otomobil sürücüsü ile 06 BKK 504 plakalı araçta bulunan iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 34 NV 0729 plakalı otomobilden inen 2 şahıs, diğer otomobildeki sürücüyü tekme ve tokatlarla darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırdı. Sakinleştirilmeye çalışılan saldırganlar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

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