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Şişli'de tek katlı evde yangın çıktı

Şişli'de tek katlı evde yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı belirtilen evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Kapısı zincirli olan eve giren bir kişinin yangın çıkınca çatıdan kaçtığı iddia edildi.

DHA26 Ocak 2022 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:47
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Eskişehir Mahallesi Kükürtlü Sokakta bulunan tek katlı evden saat 09.30 sıralarında dumanlar çıktığını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kapısını açtıkları eve girerek yangına müdahale etti. Yoğun dumanın çıktığı yangın yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.

'Ev boştu, yeni tadilat yapılmıştı'

Mahalle esnafı Yusuf Tazegül "Bu evde yaşayan yok kapı zaten kilitliydi. Dumanı görüp itfaiyeyi aradık, itfaiye çabuk geldi. Esnaf arkadaş yangın çıkınca yabancı uyruklu bir kişinin çatılardan kaçtığını görmüş. Muhtemelen ısınmak için bir şeyler yaktı. Yaktı burayı. Ev sahibi yeni tadilat yaptırmıştı ama burada oturmuyor. Ev boştu" diye konuştu.

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