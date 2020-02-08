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Şişli'de tekstil ürünü iade edilen kişi, iş yeri önünde havaya ateş açtı

ŞİŞLİ'de, tekstil firmasına ürün temin eden bir kişi, mallarının iade edilmesine sinirlenerek sokak ortasında havaya ateş açtı. Tekstil firması çalışanları korkuyla kepenkleri kapatırken, ateş açan kişi polis tarafından yakalandı.

DHA08.02.2020  11:34 - Güncelleme: 08.02.2020  11:34

Olay, Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde dün 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki tekstil firmasına ürün temin eden bir kişi, bir süre önce getirdiği malların iade edilmesi üzerine firma yetkilileriyle görüşmek istedi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, sokak ortasında firma yetkilileriyle tartıştığı sırada belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Firma yetkilileri korkuyla iş yerine kaçarak kepenkleri kapattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, havaya ateş eden kişiyi tabancasıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede tabancanın kurusıkı olduğu tespit edildi.

"DÜKKANI KAPATTILAR, İÇERİYE KAÇTILAR"

Olayı gören sokak sakini Bahattin Kaya, "Ben burada oturuyorum. Birisi buraya kamyonetin içinde mal getirdi, tekstile vermek için. Herhalde dün ya da önceki gün malı getirmişler, buradaki firma malı kabul etmemiş. Adam iade etmiş. O da yeni geldi buraya; dedi ki 'Sen benim malımı niye geri veriyorsun. Ben bu malı ne yapacağım.' Diğeri de 'ben bu malı ne yapacağım' dedi. Bu da 'sen benim ciğerimi yakıyorsun, çoluk çocuğumun rızkını yiyorsun' dedi. Ondan sonra silahı çekip ateş etti. Onlar da dükkanı kapattılar, içeriye kaçtılar. Tabancanın kurusıkı olduğu en son öğrenildi. Polisler baktı, kurusıkı çıktı" diye konuştu.

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