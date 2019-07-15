Sistemin birinci yılında üç ayaklı gözden geçirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, parti ve Meclis yönetimiyle yapılan toplantılarda sistemin işleyişinde problem olarak görülen noktaların nasıl çözüme kavuşturulabileceği üzerinde duruldu. Aynı değerlendirmenin bakanlıklarla da yapılması planlandı. Sistemin işleyişinde Anayasa değişikliğini gerektirecek bir durumun olmadığına vurgu yapılarak, sadece uygulamada atılacak bazı adımlarla şu anda sorun olarak görülen noktaların düzeltilebileceğine işaret edildi.

‘VEKİL OLDUĞUMUZU HİSSETTİK’

Toplantıya katılan milletvekillerinin bazıları ‘yeni sistemle birlikte ilk defa vekil olduğumuzu hissettik’ şeklinde görüş bildirirken, gerek muhalefet, gerekse iktidar milletvekillerini daha fazla etkin kılmak için neler yapılabileceği üzerinde duruldu. Sistemin etkin uygulanması için parlamento kısmında neler yapılabileceği üzerinde duruldu. Yeni sistemin yürütmeyi değerli kılıp yasamayı değersizleştirdiği eleştirilerinin haksız olacağı vurgulandı. Problemlerin çözümü için hem yasama, hem de yürütmede güçlü olunmasının önemine işaret edildi.